Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 15:13
Группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube Фото: Frazer Harrison/Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канал южнокорейской поп-группы Blackpink стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных групп, благодаря чему они вошли в Книгу рекордов Гиннесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

Число просмотров видео на канале группы превысило 30 млрд, а подписчиков - 86,9 млн человек.

Группа Blackpink была сформирована в 2016 году. Коллектив состоит из четырех участниц. Группа попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная женская группа на Spotify, а также как первая женская K-pop группа, занявшая первое место в чартах самых популярных альбомов в Великобритании и США.


Корея   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане