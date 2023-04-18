Группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канал южнокорейской поп-группы Blackpink стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных групп, благодаря чему они вошли в Книгу рекордов Гиннесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

Число просмотров видео на канале группы превысило 30 млрд, а подписчиков - 86,9 млн человек.

Группа Blackpink была сформирована в 2016 году. Коллектив состоит из четырех участниц. Группа попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная женская группа на Spotify, а также как первая женская K-pop группа, занявшая первое место в чартах самых популярных альбомов в Великобритании и США.