Группа африканцев нарушила миграционное законодательство в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Граждане дальнего зарубежья задержаны в рамках республиканской отработки «Правопорядок» сотрудниками специального взвода по борьбе с нелегальной миграцией Алматинской областной полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе отработки задержаны 92 нарушителя миграционного законодательства. Среди них 8 граждан Сомали и Эфиопии, двое граждан Турции, а также 29 человек прибыли из Узбекистана. В приемники-распределители доставлены и помещены 34 человека, без каких-либо удостоверяющих личность документов. 11 из задержанных иностранцев выдворены за пределы страны. Остальные нарушители подверглись согласно действующему законодательству штрафным санкциям и предупреждениям», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции отметили, что в этом году за различные нарушения миграционного законодательства в регионе привлечено к ответственности более 9,5 тысяч иностранцев и свыше 4,3 тысяч граждан РК. По выявленным нарушениям за пределы Казахстана выдворены 1 157 иностранных граждан.

Как выяснилось, представители африканских стран прибыли в Казахстан для получения образования в вузах Алматы, Шымкента и Алматинской области.

Алматинская область в последние годы достаточно привлекательна для иностранных граждан, что подтверждается официальной статистикой. Миграционный поток по сравнению с прошлым годом увеличен на 10,2% и составил 251752 иностранца, посетившие регион в 2019 году.