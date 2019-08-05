Грудное вскармливание защищает детей от ожирения - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грудное вскармливание защищает детей от ожирения. Это подтверждают результаты исследования по распространенности детского ожирения, проведенного в Казахстане и в ряде стран Европейского региона ВОЗ. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Результаты исследования (COSI, ChildhoodobesitySurveillanceInitiative, 2015/2017 гг.) показали, что дети, которые никогда не получали грудное вскармливание или получали его редко, больше подвержены риску ожирения.

«Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от ожирения. Эта информация позволит нам усилить меры по профилактике ожирения. И мы должны делать всё возможное для поддержки и расширения масштабов грудного вскармливания в регионе», – отмечает директор Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Бенте Миккелсен.

ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни, после него детям следует подключать питательные прикормы с продолжением грудного вскармливания до 2-х лет и старше.

По инициативе ВОЗ более чем в 170 странах, в том числе и в Казахстане, с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Ее цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового развития. Это жиры, белки, углеводы, вода, витамины и минеральные вещества. Оно содержит натуральные антитела, которые укрепляют иммунитет новорожденного, помогают защитить младенцев от распространенных детских болезней. То есть дети, получающие грудное молоко, реже простужаются, реже страдают от инфекционных заболеваний, диареи, аллергии, чем дети, находящиеся на искусственном вскармливании. Кроме этого, грудное вскармливание дает малышу ощущение близости к матери, теплоты и комфорта.

Глава Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, который возглавлял инициативу ВОЗ по эпидемиологическому надзору за детским ожирением, известную как COSI, отмечает, что содействие грудному вскармливанию открывает возможности для профилактики ожирения, реагирования на проблему детского ожирения в Европейском регионе.

«Национальные стратегии по поощрению грудного вскармливания могут привести некоторые страны к более или менее удовлетворительным результатам в борьбе с ожирением», - подчеркивает доктор Жоао Бреда.

Согласно исследованию, проведенному Национальным центром общественного здравоохранения в рамках 4-го раунда COSI, среди детей, которые вообще не находились на грудном вскармливании или находились на грудном вскармливании менее 6 месяцев, отмечалась более высокая распространенность ожирения по сравнению с теми, кто получал грудное молоко более 6 месяцев.

Напомним, COSI создана более 10 лет назад для оценки распространенности и мониторинга изменений избыточного веса и ожирения у детей в возрасте 6–9 лет. С тех пор было проведено 5 раундов сбора данных в более чем 40 странах среди более чем полумиллиона детей.

Кроме защиты от лишнего веса и ожирения, грудное вскармливание имеет массу преимуществ, отмечают врачи.

«Грудное молоко способствует сенсорному и познавательному развитию, снижению смертности детей грудного возраста в результате распространенных детских болезней, а также более быстрому выздоровлению от болезней. Некоторые исследования показали, что грудное вскармливание улучшает когнитивные способности ребенка, а также снижает риск проявления проблем в развитии и обучении, когда вырастает ребенок. Грудное вскармливание полезно для здоровья и благополучия матерей. Матери, которые кормят новорожденного грудью, имеют меньший риск послеродовой депрессии. Грудное вскармливание также уменьшает риск развития рака яичников и рака молочной железы, может поспособствовать снижению веса матери после родов, является надежным способом кормления и безопасно для окружающей среды», - подчеркнули эксперты.