Грудное вскармливание исключили из противопоказаний для вакцинации «Спутником V»

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V», соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации», - говорится в обновленной инструкции.

В предыдущей версии документа указывалось, что применение «Спутника V» в период грудного вскармливания противопоказано.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже советовала кормящим матерям вакцинироваться от COVID-19. Тогда стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации на своем заседании пришла к выводу, что младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но и могут получить защиту от вакцины, которой привиты их матери.