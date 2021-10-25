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    20:41, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Грудное вскармливание исключили из противопоказаний для вакцинации «Спутником V»

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V», соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

    «Клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации», - говорится в обновленной инструкции.

    В предыдущей версии документа указывалось, что применение «Спутника V» в период грудного вскармливания противопоказано.

    В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже советовала кормящим матерям вакцинироваться от COVID-19. Тогда стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации на своем заседании пришла к выводу, что младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но и могут получить защиту от вакцины, которой привиты их матери.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Общество Мировые новости Россия
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