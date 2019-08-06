Грудное вскармливание ежегодно спасает жизнь 800 тысяч детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По случаю Всемирной недели грудного вскармливания детей главный врач городской больницы №29 управления общественного здравоохранения города Алматы Акмира Садыкова рассказала о пользе кормления детей грудью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Грудное вскармливание – одна из программ Центра защиты здоровья матери и ребенка при Всемирной организации здравоохранения. Эту программу приняли 170 стран, в том числе и Казахстан. Начиная с 1990 года, с 1 по 7 августа 170 государств проводят неделю вскармливания материнским молоком.

Необходимые ребенку витамины поступают с молоком матери

Грудное вскармливание полезно для ребенка, для матери, для семьи и для страны. Для ребенка лучшая пища – материнское молоко. В организме матери, 9 месяцев вынашивавшей ребенка, каждая клетка знает, какие микроэлементы нужны этому ребенку. То есть, с молоком матери ребенок получает в нужном количестве белки, углеводы, витамины, минералы.

Кроме того, материнское молоко называют «иммунитетом ребенка». Потому что в материнском молоке есть иммуноглобулины, которые дают возможность организму ребенка противостоять инфекциям. Грудное вскармливание усиливает привязанность ребенка к матери, он чувствует материнскую любовь. Ребенок, выросший в атмосфере любви, вырастает способным любить других людей.

Новорожденного нужно в течение первого часа жизни покормить грудью. Во время кормления у матери выравнивается гормональный баланс, это предупреждает послеродовое маточное кровотечение, предотвращает развитие опухолей груди и яичников. С психологической точки зрения, женщина, кормящая ребенка, которого вынашивала в течение 9 месяцев, осознает, что выполнила свой долг перед обществом.

Нельзя принудительно отнимать ребенка от груди

Лучше всего, если ребенок до 6 месяцев питается только материнским молоком. После этого нужно дополнительно к грудному молоку давать ребенку другую пищу. Ребенок должен сам постепенно отказаться от груди, не следует делать это принудительно. Если ребенок до трех лет не хочет отказываться от груди, можно оставить грудное вскармливание в ночное время. В прежние времена детей кормили грудью до 5-6 лет, и ученые доказали, что это было правильно. Если ребенок, употребляя другую пищу, не отказывается от груди, это означает, что он не насытился молозивом. Поэтому, когда кормление грудью сокращается и приближается отъем, молоко у матери становится похожим на молозиво – более жирным и питательным.

То, что мать работает или она студентка, не должно быть причиной для отъема ребенка от груди. Мать может сцедить молоко и оставить его нянечке, а по возвращении домой продолжить кормление грудью. Также неправильно резко прекращать грудное вскармливание в связи с заботой о фигуре. Дело в том, женщина перед родами, в среднем, набирает до 20 килограммов веса. При этом ребенок весит всего около 3 килограммов, на плаценту и увеличение матки приходится около 2 килограммов, на околоплодные воды около 6 килограммов. Остальное прибавление веса связано с ростом молочных желез, увеличением объема циркулирующей крови, подкожной жировой прослойки, а также организм задерживает больше воды. То есть, организм матери готовится к выкармливанию ребенка. Если женщина кормит ребенка до 6 месяцев только грудью, до двух лет продолжает грудное вскармливание с дополнительным кормлением другой пищей, эти лишние килограммы исчезают. То есть, накопленный запас расходуется на вскармливание ребенка. А резкое прекращение грудного вскармливания является гормональным стрессом для организма матери, при этом возможно возникновение эндокринных проблем. Только в случае, если женщина снова забеременела, чтобы не создавать нагрузки на организм, вынужденно производится отъем ребенка от груди.

Нужно создать условия для кормления грудью

Чтобы не нанести ущерба своему организму, мать должна хорошо питаться. Потому что недостающие питательные вещества поступают в молоко из клеток организма матери. Поэтому мать должна принимать пищу часто, ни в чем себя не ограничивая. Особенно хорошо употреблять жидкие блюда и напитки. При грудном вскармливании есть понятие «материнское чувство». То есть, женщина не должна ни о чем беспокоиться, она должна находиться в эмоциональной связи со своим ребенком. Если женщина расстроена, качество молока снижается.

Далее, по возможности, не следует использовать соски-пустышки. То есть, ребенок, привыкший к соске, может перестать сосать грудь. Потому что при использовании соски и сосании груди у ребенка задействуются различные мышцы. Это приводит к неправильному развитию мышц ротовой полости. Это также сказывается на прорезывании и здоровье зубов, формировании нёба. Микрофлора молочных желез и кожи матери не опасна для ребенка. Потому что ребенку с молоком передается иммунитет. А резиновая соска нестерильна. Соответственно, чуждые вещества могут вызывать различные заболевания.

В этом году Неделя грудного вскармливания проходит под девизом: «Создание условий для грудного кормления матерью ребенка». Это касается не только матери и ребенка, но и окружающей среды, семьи, работодателей, соседей и родственников. Все они должны создавать условия для кормления матерью ребенка. Если медицинские работники, со своей стороны, правильно информируют работодателя, он, в соответствии с Трудовым кодексом, должен предоставить отпуск. Женщина после родов может находиться в отпуске 18 недель. При необходимости женщина может прервать работу сроком до 3 лет, при этом за ней сохраняется рабочее место. Члены семьи и другие родственники также должны поддерживать мать, чтобы она ни о чем не беспокоилась и растила своего ребенка.

По данным ЮНИСЕФ, вскармливание материнским молоком ежегодно спасает жизни 800 тысяч детей, а также защищает 20 тысяч матерей от рака груди.