Грозят ли санкции Казахстану, прокомментировал специальный посланник ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан прокомментировал вопрос возможности наложения санкций на Казахстан из-за сотрудничества с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не налагаем санкции на третьи страны, в исключительных случаях мы можем наложить санкции на определенные компании, если будет доказано, что они действительно помогают обходу санкций. На данный момент у нас нет достаточно подробной детальной информации, согласно которой мы можем определить, что та или иная компания действительно помогает обходу санкций. Сейчас мы изучаем все материалы, которые у нас есть. Самая главная задача сейчас – получить точную, достоверную информацию. Мы работаем в этом направлении с властями Казахстана», - сказал Дэвид О'Салливан на пресс-конференции в офисе представительства ЕС в Казахстане.

По его словам, если такие случаи будут выявлены и доказаны, Евросоюз будет работать вместе с казахстанскими партнерами в поиске решения данной проблемы.

«Когда дело касается тех стран, которые не присоединились к европейским странам, но намерены продолжать экономическое сотрудничество со странами G-7, здесь вопрос репутации страны. Если будет доказано, что какая-либо страна является платформой для обхода санкций, то это будет иметь охлаждающий эффект для компаний из других стран. Они уже не будут иметь большого желания вести дела с компаниями из этой страны, потому что они также могут попасть под санкции и прекрасно об этом знают», - добавил спикер.