Грозы, жара, шквал: синоптики прогнозируют шторм в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 28 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 28 августа ожидается сильная жара 36 градусов.

28 августа на севере, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем 28 августа ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с

Днем 28 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 38 градусов.

28 августа в Актюбинской области днем на востоке области ожидается гроза. Местами сохраняется сильная жара 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем в Западно-Казахстанской области - ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 августа утром и днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем при грозе 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау 28 августа утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем при грозе 15-20 м/с.

28 августа днем на севере Павлодарской области ожидается гроза, ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

28 августа в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Ночью и утром на юге области ожидается туман. На севере, западе области ожидаются гроза, днем - шквал, град. Ветер северный, днем на северо-западе области 15-20 м/с. В Петропавловске 28 августа ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с.