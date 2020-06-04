Грозы, заморозки, сильный ветер: шторм ожидается в шести регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Восточно-Казахстанской области 5 июня местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
В Усть-Каменогорске 5 июня ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с.
В Семее 5 июня ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.
Ночью 6-7 июня в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Вероятность шторма 80-90%.
В Акмолинской области ночью 5 июня местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Вероятность шторма 80-90 %.
В Карагандинской области 5 июня ожидается ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 м/с. Ночью местами ожидаются гроза, град.
В Караганде 5 июня ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.
Ночью 5 июня в Карагандинской области ожидается местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Вероятность шторма 80-85 %.
В Северо-Казахстанской области ночью 5 июня ожидаются местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
В Петропавловске ночью 5 июня ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Вероятность шторма 80-90%.
В Костанайской области ночью 5 июня местами ожидается на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Вероятность шторма 80-90%.
Ночью 6-7 июня в Алматинской области на северо-востоке ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Вероятность шторма 80-90%.
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