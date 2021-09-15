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    01:00, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Грозы, ветер, заморозки - шторм ожидается в семи областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью 15 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 15 сентября на северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, ветер юго-западный, 15-20 м/с.

    15 сентября днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    15 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске 15 сентября ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

    Ночью 15 сентября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 15 сентября на юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Ночью 15 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Карагандинская область Главная для mail.ru Западно-Казахстанская область Акмолинская область
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