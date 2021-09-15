Грозы, ветер, заморозки - шторм ожидается в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 15 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 сентября на северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, ветер юго-западный, 15-20 м/с.

15 сентября днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

15 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске 15 сентября ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью 15 сентября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 сентября на юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 15 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.