Грозы, ветер, опасность пожаров: штормовые предупреждения в восьми областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 17 августа объявил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
На севере Карагандинской области д нем 17 августа ожидается гроза. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области д нем 17 августа ожидается сильная жара 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 17 августа ожидается сильная жара 37 градусов.
В Туркестанской области 17-19 августа местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области 17 августа ожидается ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 17 августа на юге в Костанайской области ожидается сильная жара до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На востоке Восточно-Казахстанской области днем 17 августа ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
Днем 17 августа на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе 18 м/с.
В Жамбылской области н очью 17, днем 18-19 августа в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 17-19 августа ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 17-19 августа ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
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