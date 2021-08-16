Грозы, ветер, опасность пожаров: штормовые предупреждения в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 17 августа объявил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На севере Карагандинской области д нем 17 августа ожидается гроза. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области д нем 17 августа ожидается сильная жара 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 17 августа ожидается сильная жара 37 градусов.

В Туркестанской области 17-19 августа местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области 17 августа ожидается ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 августа на юге в Костанайской области ожидается сильная жара до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области днем 17 августа ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 17 августа на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе 18 м/с.

В Жамбылской области н очью 17, днем 18-19 августа в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 17-19 августа ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 17-19 августа ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.