Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Грозы, ветер и заморозки - штормовая погода ожидается в 13 регионах Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Сентября 2022, 18:18
Грозы, ветер и заморозки - штормовая погода ожидается в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях страны 14 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

14 сентября на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 14 сентября днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

14 сентября на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 сентября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

14 сентября днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. В Жезказгане 14 сентября ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

14 сентября днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

14 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью в центре области 15-20, днем на большей части области 15-20, в центре области порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 14 сентября ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 сентября ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

14 сентября ночью на севере Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

14 сентября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки 3 градуса. В Караганде 14 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

Днем 14 сентября на западе Мангистауской области ожидается гроза, на юге, севере, в центре области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, днем на юге, севере области временами 23 м/с. В Актау днем 14 сентября ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

14 сентября ночью на севере Костанайской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

14 сентября ночью и утром на западе Павлодарской области ожидается туман. На востоке области ночью ожидаются заморозки 3 градуса. В Павлодаре 14 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

14 сентября ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-западе области ожидаются заморозки 3 градуса.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане