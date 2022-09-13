Грозы, ветер и заморозки - штормовая погода ожидается в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях страны 14 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

14 сентября на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 14 сентября днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

14 сентября на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 сентября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

14 сентября днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. В Жезказгане 14 сентября ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

14 сентября днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

14 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью в центре области 15-20, днем на большей части области 15-20, в центре области порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 14 сентября ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 сентября ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

14 сентября ночью на севере Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

14 сентября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки 3 градуса. В Караганде 14 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

Днем 14 сентября на западе Мангистауской области ожидается гроза, на юге, севере, в центре области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, днем на юге, севере области временами 23 м/с. В Актау днем 14 сентября ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

14 сентября ночью на севере Костанайской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

14 сентября ночью и утром на западе Павлодарской области ожидается туман. На востоке области ночью ожидаются заморозки 3 градуса. В Павлодаре 14 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

14 сентября ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-западе области ожидаются заморозки 3 градуса.