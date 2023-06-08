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Грозы, шквал и пыльные бури ожидаются в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Июня 2023, 18:51
Грозы, шквал и пыльные бури ожидаются в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области после недели аномальной жары и вчерашнего урагана на ближайшие дни вновь прогнозируют непогоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала РГП «Казгидромет», завтра, 9 июня, на северо-западе области ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, ночью на юго-востоке области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16, днем – 22-27 тепла.

10 июня, в субботу, на севере, востоке региона прогнозируют дождь, грозу, днем – град, пыльную буру, шквал. Температура воздуха ночью 10-15, днем – 20-25 метров в секунду. Ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы – до 23-28 метров в секунду. Кстати, в Петропавловске 7 июня во время урагана порывы ветра достигали 29 метров в секунду.

11 июня, в воскресенье, на севере области возможны дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 9-14 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 25-30 градусов, ночью – 8-13 тепла.


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