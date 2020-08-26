Грозы пройдут в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 августа в горных районах Туркестанской области ночью ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи 27 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95 %

В Шымкенте ночью и утром 27 августа ожидаются гроза, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

27-28 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 27-28 августа местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем 27 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 70-75%.

Ночью 27 августа в Кызылординской области местами сохраняется гроза. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%.

27 августа в Алматинской области в горных районах ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром 27 августа в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных 27-28 августа в горных районах Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской области и на прилегающих к городу Алматы территориях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в горных реках.