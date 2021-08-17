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Грозы ожидаются в СКО и Акмолинской области

17 Августа 2021 18:29
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Грозы ожидаются в СКО и Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана 18 августа, в двух регионах ожидаются грозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 18 августа на северо-востоке Северо-Казахстанской областиожидаетсягроза. Ветер северо-западный днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

На северо-востоке Акмолинской области ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на юге, юго-востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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