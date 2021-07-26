Грозы ожидаются в Казахстане 26 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке и в центре страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-востоке с градом и шквалистым ветром. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Павлодарской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град, шквал.

Ночью в Акмолинской, днем в Карагандинской областях местами ожидается гроза, в Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Местами в Жамбылской, на юге Мангыстауской областях сохранится очень сильная жара. В Алматинской, Туркестанской, местами в Восточно-Казахстанской, на юге в Каргандинской областях сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.