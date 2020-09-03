Грозы и шторм ожидаются в восьми регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В восьми регионах Казахстана 4 сентября ожидаются грозы и штормовой ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области, днем местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.
г. Петропавловск: днем 04 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.
Кокшетау: днем 04 сентября ветер северо-западный, порывы 15 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.
В Костанайской области ожидается ветер северный местами 15-20 м/с.
г. Костанай: ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Жамбылской области 4-6 сентября местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.
г. Тараз: сутки 4, днем 6 сентября временами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Карагандинской области ночью 4 сентября местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с.
г. Караганда: ночью 4 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. г. Жезказган: днем 4 сентября ожидается ветер северный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.
В Алматинской области местами ожидается гроза. Днем ветер западный местами 15-20 м/с. Талдыкорган: днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с.
Шымкент: днем 4 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
Туркестан: днем 4 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 95-100%.
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