Грозы и шторм ожидаются в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В восьми регионах Казахстана 4 сентября ожидаются грозы и штормовой ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области, днем местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

г. Петропавловск: днем 04 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

Кокшетау: днем 04 сентября ветер северо-западный, порывы 15 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.

В Костанайской области ожидается ветер северный местами 15-20 м/с.

г. Костанай: ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Жамбылской области 4-6 сентября местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

г. Тараз: сутки 4, днем 6 сентября временами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Карагандинской области ночью 4 сентября местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с.

г. Караганда: ночью 4 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. г. Жезказган: днем 4 сентября ожидается ветер северный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

В Алматинской области местами ожидается гроза. Днем ветер западный местами 15-20 м/с. Талдыкорган: днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Шымкент: днем 4 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Туркестан: днем 4 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 95-100%.























