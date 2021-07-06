Грозы, град и усиление ветра ожидаются 6 июля в Казахстане
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в горных районах Алматинской, Туркестанской областях ожидается гроза, в Туркестанской области шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской, Мангистауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области днем местами пыльная буря.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами шквал, град.
В Актюбинской области местами - усиление ветра 15-20 м/с, днем местами гроза.
В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, местами гроза, шквал, град.
В Северо-Казахстанской области местами - гроза, шквал, град, усиление ветра 15-25 м/с.
Днем в Павлодарской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами - гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами - гроза.