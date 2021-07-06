Грозы, град и усиление ветра ожидаются 6 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, выпадением града и усилением ветра. Об этом передает МИА «Казинформ».

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в горных районах Алматинской, Туркестанской областях ожидается гроза, в Туркестанской области шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Мангистауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области днем местами пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами шквал, град.

В Актюбинской области местами - усиление ветра 15-20 м/с, днем местами гроза.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, местами гроза, шквал, град.

В Северо-Казахстанской области местами - гроза, шквал, град, усиление ветра 15-25 м/с.

Днем в Павлодарской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами - гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами - гроза.