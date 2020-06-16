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Грозы, град и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана

16 Июня 2020 15:12
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Грозы, град и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в столице Казахстана и ряде областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, в Акмолинской области 17 июня местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Нур-Султан 17 июня ожидаются гроза, ветер северный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Северо-Казахстанской области 17-18 июня ночью и утром местами ожидается туман. Днем 17, сутки 18 июня местами ожидается гроза, ветер западный с переходом на северный 15-20 м/с . В Петропавловске днем 17, сутки 18 июня ветер западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Карагандинской области 17 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается гроза, ветер северо-восточный, северный 15 м/с. Вероятность шторма 75-80%.

В Восточно-Казахстанской области 17 июня ожидается местами гроза. Днем местами возможен град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.

Днем 17 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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#Казгидромет   #Погода  
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