Грозы, град и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в столице Казахстана и ряде областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Акмолинской области 17 июня местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Нур-Султан 17 июня ожидаются гроза, ветер северный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Северо-Казахстанской области 17-18 июня ночью и утром местами ожидается туман. Днем 17, сутки 18 июня местами ожидается гроза, ветер западный с переходом на северный 15-20 м/с . В Петропавловске днем 17, сутки 18 июня ветер западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Карагандинской области 17 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается гроза, ветер северо-восточный, северный 15 м/с. Вероятность шторма 75-80%.

В Восточно-Казахстанской области 17 июня ожидается местами гроза. Днем местами возможен град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.

Днем 17 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.