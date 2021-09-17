Грозу и сильный ветер прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили очередное штормовое предупреждение на пятницу, 17 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения распространила сообщение, предупреждающее жителей региона об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, 17 сентября в регионе будет ветреным. На северо-западе области ночью ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем на большей части территории области сохранится ветреная погода, порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.

Об усилении ветра жителей региона предупреждали и накануне. Утром 16 сентября в Петропавловске было относительно тихо и непривычно тепло для сентябрьского дня. Во второй половине дня ветер заметно усилился. Столбик термометра в городе поднялся до 18-20 тепла. Однако уже в ближайшие дни ожидается похолодание до 10 градусов.