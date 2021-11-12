Грозит ли локдаун Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по-прежнему остается самой худшей в стране ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что за последние две недели по области зарегистрировали 2143 случаев коронавируса. За предыдущие две недели – 2 071. Рост заболеваемости отмечается в Айыртауском и Тайыншинском районах. В Петропавловске за две недели заболеваемость возросла в 1,4 раза.

За последние сутки в регионе выявили 161 инфицированного. Из них 76 – в Петропавловске.

Репродуктивное число не превышает 1, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней составляет 201,7. Область больше месяца находится в «красной» зоне.

«Пока вопрос о введение локдауна не стоит. Но все зависит от населения. Если будет ухудшаться ситуация, игнорироваться санитарные нормы, то придется ужесточать меры. С момента внедрения проекта Ashyk выявили более одной тысячи нарушителей режима карантина. Из них у 545 человек был «красный» статус. Месяц назад разрешили проводить мероприятия тем, кто имеет безопасный статус, но люди умудряются вместо 30 человек собрать несколько сотен», - сказал А.Жуматаев.

С 1-го октября мониторинговые группы провели 278 рейдов с охватом 1600 объектов. К ответственности привлекли 42 лица на общую сумму в 2,1 млн тенге. За этот же период Ashyk выявил 114 нарушителей, на которых наложили штрафы в сумму более 4,6 млн тенге.



