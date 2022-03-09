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    13:06, 09 Март 2022 | GMT +6

    Грозит ли Казахстану отключение интернета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Есть ли риск перебоев с интернетом в Казахстане, в случае если Россию отключат от глобальной сети? На этот вопрос ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы рассматривали все риски, но поняли, что в Казахстане на сегодня серьезных проблем с интернетом не ожидается. У Казахстана есть разные стыки, и не через Россию. То есть Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит. За это вы можете не переживать», - заверил Асхат Оразбек, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Вице-министр добавил, что не должно произойти и ухудшений со связью.

    «Те стыки, которые есть с Китаем, позволят нам получить весь тот же самый трафик, который мы получаем из Европы на сегодня», - пояснил Асхат Оразбек.

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