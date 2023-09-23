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    15:17, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Грозил выбросить ребенка в окно: суд вынес приговор жителю СКО

    приговор
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Петропавловском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, который несколько дней назад в состоянии алкогольного опьянения угрожал выбросить в окно новорожденного ребенка, передает корреспондент МИА "Казинформ".

    По информации пресс-службы суда, уголовное дело рассматривали по статье 115 УК РК за угрозу убийства или причинение тяжкого вреда здоровью при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 МРП (414 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

    Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде 120 часов общественных работ.

    Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние. Отягчающим - совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

    - Суд назначил наказание в максимальных пределах санкции статьи 115 УК - привлечение к общественным работам на срок 120 часов. Взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге), - сообщили в пресс-службе.

    Напомним, 20-го сентября горожанин после ссоры с сожительницей грозил выбросить из окна квартиры на пятом этаже их новорожденную дочь. 

     

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    Суды Северо-Казахстанская область
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