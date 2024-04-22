РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:12, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Грозы, шквал и пыльные бури накроют 12 регионов Казахстана

    Грозы, шквал и пыльные бури
    Фото: Bruno Fantulin/pexels.com

    В 12 областях Казахстана, а также в Астане и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на понедельник, 22 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В области Абай, а также в Атырауской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

    Грозу прогнозируют и в Астане, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

    В области Улытау и Северо-Казахстанской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. 

    В Мангистауской области ожидается гроза, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, а также пыльная буря. 

    На юге Кызылординской области ожидается шквал. В центре области пыльная буря.

    В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. 

    В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. 

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!