Грозы, шквал и пыльные бури накроют 12 регионов Казахстана

В 12 областях Казахстана, а также в Астане и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на понедельник, 22 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В области Абай, а также в Атырауской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Грозу прогнозируют и в Астане, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

В области Улытау и Северо-Казахстанской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается гроза, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, а также пыльная буря.

На юге Кызылординской области ожидается шквал. В центре области пыльная буря.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал.

В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал.