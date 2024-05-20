Грозы ожидаются в Казахстане

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – сильные дожди, град, шквал, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидается усиление ветра, на юге страны - с пыльной бурей, на северо-западе, севере – туман.

На юге, в центре Карагандинской, на северо-западе Атырауской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской, юго-востоке Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность. На юге области Абай сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.