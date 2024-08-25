Грозы накроют 25 августа большую часть Казахстана

В двух мегаполисах и 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 25 августа, воскресенье, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается временами гроза.

В Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

На юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается гроза. Днем на севере области град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с, временами 25 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В районе Алакольских озер ожидается ветер северо-западный порывы 30 м/с и более.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

В Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре днём ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, на севере, юге области порывы 23-28 м/с.

На горных перевалах Туркестанской области порывы ветра 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В области Улытау ожидается гроза. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 25–27 августа сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.