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    03:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Грозы и туман: в шести областях объявили штормовое предупреждение

    Астана туман
    Фото: МИА "Казинформ"

    В шести областях, а также в Астане и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на четверг, 28 сентября, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

    В Астане ночью и утром ожидается туман.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается высокая пожарная опасность.

    В области Абай ожидается ветер юго-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

    На юге области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

    Днем на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 27-29 сентября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. 

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. 28 сентября на большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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