Грозы и туман: в большинстве регионов РК объявили штормовое предупреждение

В 10 областях и в Астане объявили штормовое предупреждение на вторник, 21 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем временами ожидается гроза.

В области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается гроза, ночью туман. На северо-востоке области ожидаются ночные заморозки -1 градус.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах (город Текели, Ескельдинский, Кербулакский, Коксуский, Аксуский, Сарканский, Алакольский, Панфиловский районы) ожидаются подъемы уровня воды в реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается гроза, ночью и утром туман.





