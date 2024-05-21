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    22:45, 20 Май 2024 | GMT +6

    Грозы и туман: в большинстве регионов РК объявили штормовое предупреждение

    гроза
    Фото: pixabay.com

    В 10 областях и в Астане объявили штормовое предупреждение на вторник, 21 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане днем временами ожидается гроза.

    В области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью в Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Актюбинской области ожидается гроза, ночью туман. На северо-востоке области ожидаются ночные заморозки  -1 градус.

    В Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В области Жетысу в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах (город Текели, Ескельдинский, Кербулакский, Коксуский, Аксуский, Сарканский, Алакольский, Панфиловский районы) ожидаются подъемы уровня воды в реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Карагандинской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 

    В Павлодарской области ожидается ветер 15-20 м/с. 

    В области Улытау ожидается гроза, ночью и утром туман. 



     

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Грозы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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