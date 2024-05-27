В Астане и 16 областях Казахстана 27 мая объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность

На востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области гроза. Ветер западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-западный с переходом на северный на севере, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с.

В Астане днем ожидаются гроза, град.

В Карагандинской области ночью на севере, востоке области гроза, днем на севере области ожидается сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, в центре, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере области Улытау ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. г.

В Алматы ночью ожидается туман.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области, днем на востоке, юге области ожидается гроза. Днем на юге области — град. Ветер северо-западный ночью на западе, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.