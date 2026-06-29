Грозы, град и жара до +38: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

На 30 июня штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер, жару до 38 градусов и высокую пожарную опасность, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным РГП «Казгидромет», неблагоприятные погодные условия ожидаются в следующих регионах:

Область Абай — ночью на севере и в центре, днем на востоке и юге ожидаются дождь, гроза, местами град и шквал. Ветер с порывами до 23 м/с. Днем сильная жара 35–38 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область — ночью и днем ожидаются дожди, грозы, местами град и шквал. Порывы ветра достигнут 25 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область — прогнозируются дожди, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Алматинская область — ожидаются кратковременные дожди, грозы, на севере возможна пыльная буря. Ветер с порывами до 25 м/с. Днем сильная жара 35–37 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область — ночью ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал, днем осадки сохранятся. Порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, до 2 июля в регионе сохраняется прогноз обильных дождей.

Восточно-Казахстанская область — дождь, гроза, местами град и шквал. Днем сильная жара 35–37 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. До 5 июля в регионе сохранится сильная жара 30–38 градусов.

Жамбылская область — на юге, северо-востоке и в горных районах ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетісу — утром и днем на юге, в центре и горных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер с порывами до 28 м/с. Жара 35–37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — ночью и днем ожидаются дожди и грозы, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра до 20 м/с. До 2 июля сохраняется прогноз обильных осадков.

Карагандинская область — местами дождь и гроза, порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — ожидаются дождь, гроза, местами град, шквал, ночью и утром туман. Порывы ветра до 20 м/с. В центре области сохранится высокая, на юго-западе — чрезвычайная пожарная опасность. До 5 июля прогнозируются обильные дожди.

Кызылординская область — ночью на западе, днем на западе и в центре ожидаются дождь, гроза, местами шквал. Ветер с порывами до 23 м/с. На юге и в центре сохраняется чрезвычайная, на востоке — высокая пожарная опасность.

Мангистауская область — на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра 17–22 м/с. До 2 июля сохраняется прогноз обильных дождей.

Павлодарская область — ожидаются дождь, гроза, местами град и шквал. Ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. До 5 июля прогнозируются обильные дожди.

Северо-Казахстанская область — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Порывы ветра местами до 25 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. До 5 июля ожидаются обильные дожди.

Туркестанская область — на западе, юге, а также в горных и предгорных районах прогнозируются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Ұлытау — на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра до 20 м/с. На западе сохраняется высокая, на юге и востоке — чрезвычайная пожарная опасность. До 5 июля в регионе прогнозируются обильные осадки.

Кроме того, в Астане днем 30 июня ожидаются дождь, гроза, град и усиление юго-западного ветра с порывами 15–20 м/с.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами 15–18 м/с, жара до 35 градусов.

В Шымкенте ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 20 м/с.