Грозы, град и ветер – прогноз погоды в Казахстане на 6 июня

Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами на западе, северо-западе, севере с выпадением града, на западе РК сильные дожди, а также по республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. Лишь в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК – туманы.

В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, юге, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.