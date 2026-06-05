Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Казахстане 6 июня

В 17 областях Казахстана и трех мегаполисах на 6 июня объявили штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

6 июня на западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В городе Конаев ночью и утром ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью порывы 18 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 06 июня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

В городе Алматы ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15 м/с. г.

На западе, севере, востоке в Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау ожидаются временами дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. В областном центре днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре июня утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Астане ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе юге области шквал, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, град, шквал, на юге области пыльная буря. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 25 м/с.

6 июня в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В городе Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на юго-востоке Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге, северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 06 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем в горных районах области сильный дождь, град. Ветер западный на востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкоргане ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре днем ожидаются временами дождь, гроза.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Уральске ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаеются дождь, гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Таразе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 6–8 июня 2026 года представили в РГП «Казгидромет».