Гроза, ветер, заморозки: штормовое предупреждение объявили в двух областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12 октября днем в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Актау 12 октября днем ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%.

12 октября ночью в Кызылординской области местами сохраняются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса, днем ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.