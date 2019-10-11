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Гроза, ветер, заморозки: штормовое предупреждение объявили в двух областях

11 Октября 2019 18:26
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Гроза, ветер, заморозки: штормовое предупреждение объявили в двух областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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12 октября днем в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Актау 12 октября днем ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%.

12 октября ночью в Кызылординской области местами сохраняются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса, днем ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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