Гроза, ветер, заморозки: шторм прогнозируют в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 мая в Карагандинской области местами ожидается гроза. 11-12 мая местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем 11 – сутки 12 мая, местами 15-20 м/с.

11 мая в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью местами 15-20 м/с. В Актау ночью 11 мая ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15 м/с.

11 мая в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

11 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

11 мая в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.

11 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Днем 11 мая в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

11 мая в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.

11-12 мая в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. 11–13 мая местами ожидается туман. 11-13 мая местами ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 15-20 м/с, 12-13 мая порывы 25 м/с. В Таразе 12 мая временами ожидаются гроза, град. 11-13 мая временами ожидается туман. Днем 12, сутки 13 мая ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

11 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью местами заморозки 1 градус.