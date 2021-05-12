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    23:57, 11 Май 2021 | GMT +6

    Гроза, туман, заморозки: шторм прогнозируют в шести областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    12 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске 12 мая ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

    12 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау 12 мая ожидается временами гроза.

    Утром и днем 12 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем 12 мая ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром 12 мая в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. Ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью 12 мая в Павлодарской области местами ожидаются заморозки 1 градус, днем ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

    12 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 12 мая ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.


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