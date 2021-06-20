Гроза, шквал, жара: шторм ожидается в столице и ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 20 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

20 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде днем 20 июня ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 20 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

20 июня в Алматинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Ночью и утром местами сильный дождь. В Талдыкоргане ночью и утром 20 июня ожидается гроза.=

20 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае 20 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

20-22 июня в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде 20-22 июня временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 м/с.

Днем 20 июня в Актюбинской области местами ожидается сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность.

Днем 20 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 37-39 градусов. 20 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Ночью 20 июня в Туркестанской области местами, днем в горах ожидаются гроза, шквал. Местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 17-22, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 20 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с. В Туркестане 20 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с.

20 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау 20 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

20 июня днем на юге в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 37 градусов. В Акжайыкском, Сырымском, Бурлинском и Каратобинском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июня в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 20 июня в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 20 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Cутки 20 июня в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. 19-21 июня местами ожидаются гроза, град, шквал. 19-21 июня ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 19, ночью 20 июня ожидаются гроза, град, шквал. Утром и днем 19-20 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.



