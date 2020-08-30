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Гроза, шквал, жара: шторм ожидается в семи регионах РК

30 Августа 2020 03:00
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Гроза, шквал, жара: шторм ожидается в семи регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Северо-Казахстанской области 30 августа ожидается местами гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 30 августа местами ожидается гроза. Днем ветер южный, юго-западный, местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области утром и днем 30 августа ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Вероятность шторма 95-100%.

В Карагандинской области днем 30 августа - 1 сентября местами ожидается жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Вероятность шторма 70-75%.

В Западно-Казахстанской области 30 августа местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 36 градусов.

В Уральске ночью 30 августа ожидается гроза.
Вероятность шторма 85-90 %.

В Мангистауской области 30 августа местами ожидается гроза. Ночью и утром на побережье ожидается туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. г. Актау: днем 30 августа ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.
На юге в Атырауской области днем 30 августа ожидается гроза, ветер северный, северо–восточный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Вероятность шторма 80-85%.




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#Казгидромет   #Погода  
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