2 Мая 2022 15:47

Гроза, шквал, заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

3 мая ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман.

3 мая на юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

3 мая в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 10-15 тепла до 1-6 мороза.

3 мая на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау 3 мая ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

3 мая в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Днем в горных районах - град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Шымкенте 3 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Туркестане 3 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 17-22 м/с.

Днем 3 мая в горах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Сутки 3 мая на юге, севере, в горных районах области ожидаются гроза, град. В Таразе 3 мая ожидается гроза.

3 мая на востоке, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 3 мая ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.







