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Гроза, шквал, туман: штормовое предупреждение объявили в семи областях РК

24 Августа 2020 21:30
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Гроза, шквал, туман: штормовое предупреждение объявили в семи областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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25 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем 25 августа ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Семее днем 25 августа ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

25 августа в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Ночью 25 августа в Кызылординской области местами сохраняется гроза. Ветер северо-западный, северный, ночью и утром местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%.

Ночью и утром 25 августа в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

25 августа в Карагандинской области на востоке ночью ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде ночью 25 августа ожидается гроза. В Жезказгане ночью 25 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 70-75%.

25 августа в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В Талдыкоргане утром и днем ожидаются гроза, ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95

25 августа в Акмолинской области ожидаются местами гроза, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау 25 августа ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.


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#Казгидромет   #Погода  
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