Гроза, шквал и град ожидаются в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Атырауской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 23 июля в Атырауской области местами ожидается гроза.

23 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

23 июля в Костанайской областиместами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный днем 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.