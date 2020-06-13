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Гроза, шквал и град ожидаются в Северо-Казахстанской области
13 Июня 2020 17:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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14 июня в Северо-Казахстанской области ожидаются ночью местами гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с.
В Петропавловске 14 июня ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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