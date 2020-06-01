Гроза ожидается сегодня в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В городе Нур-Султан 1 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %», - сообщили синоптики.



