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Гроза накроет Атыраускую область

8 Октября 2019 19:25
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Гроза накроет Атыраускую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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