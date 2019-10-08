Гроза накроет Атыраускую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

9 октября в Атырауской области местами ожидается туман. Днем местами ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%.