Гроза и усиление ветра: штормовое предупреждение объявили в пяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%.

23 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане днем 23 июня ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Утром и днем 23 июня в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

23-24 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем 23, сутки 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.