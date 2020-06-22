Гроза и усиление ветра: штормовое предупреждение объявили в пяти регионах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
23 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%.
23 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане днем 23 июня ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Утром и днем 23 июня в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
23-24 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем 23, сутки 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.
В Петропавловске днем 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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