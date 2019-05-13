Гроза и усиление ветра ожидаются в Казахстане 13 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики рассказали о погоде на 13 мая в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Большая часть Казахстана находится под влиянием южного циклона, в связи с чем на западе, северо-западе, востоке, юге республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град, на востоке - шквал, на юге - пыльная буря, на юго-западе - туман.

В Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал. В Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области в горных районах - гроза, в Кызылординской области днем местами - пыльная буря.

В Атырауской области местами ожидается гроза, днем местами ветер 15-20 м/с. В Актюбинской области днем местами ожидаются гроза, ветер 18 м/с. В Костанайской области местами гроза. В Мангистауской области местами ожидается туман.