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Гроза и сильный ветер ожидаются в столице 15 июня

14 Июня 2020 17:30
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Гроза и сильный ветер ожидаются в столице 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» днем 15 июня ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.


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#Нур-Султан   #Казгидромет   #МВД РК   #Погода  
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