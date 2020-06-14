Гроза и сильный ветер ожидаются в столице 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» днем 15 июня ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.