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    19:27, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Гроза и град ожидаются в столице и нескольких регионах РК

    Астана
    Фото: Kazinform

    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Гроза ожидается в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

    В Астане, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют грозу и град.

    На большей части области Улытау, на севере области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-41 градус.

    Теги:
    Регионы Казахстана Казгидромет Грозы Астана Штормовое предупреждение
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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