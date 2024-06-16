Гроза и град ожидаются в столице и нескольких регионах РК

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Гроза ожидается в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

В Астане, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют грозу и град.

На большей части области Улытау, на севере области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-41 градус.