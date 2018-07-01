Гроза и град ожидаются в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 июля в Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23 июля в Астане ожидается ночью и утром туман. Днем гроза, град, ветер северный, северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром прогнозируется местами туман. Ветер северный с переходом в северо-западный 15-20 м/с. Днем возможна гроза, град.

Вероятность шторма 90-95 %