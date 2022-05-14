14 Мая 2022 19:42

Гроза и град ожидаются 15 мая на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием Северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Сохранятся дожди, на западе, северо-западе, востоке, юго-востоке – сильные дожди с грозами и градом. И только на юго-западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике, по данным синоптиков, сохранятся шквал, усиление ветра, на западе – с пыльными бурями.

На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, днем на севере, западе, юго-востоке области усиление ветра – 15-20 м/с.

В Алматинской области при грозе ожидается усиление ветра – 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, на юге и в горных районах – град, шквал.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра – 15-20 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на востоке усиление ветра – 15-20 м/с.

Днем на севере и в центре Атырауской области ожидается гроза, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, востоке и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, на юге, востоке и центре области – ветер – 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

Днем на западе и севере Актюбинской области ожидаются гроза, усиление ветра – 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра – 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

На западе, севере и юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на большей части области усиление ветра – 15-20, на юго-востоке области порывы до 23 м/с, ночью и утром на северо-западе области туман.

На юге и востоке Павлодарской области ожидается гроза, ночью на юге, днем на севере, востоке области усиление ветра – 15-20 м/с.

Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза, на севере, востоке области усиление ветра – 15-20 м/с.

Ночью на западе и в центре, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на востоке, юге области усиление ветра – 15-20 м/с.

На юге, востоке и в горных районах Жамбылской области также ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра – 15-20 м/с.