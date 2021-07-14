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    00:36, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Гроза и дождь ожидаются на большей части территории Казахстана 14 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде дождя, грозы и ветра прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 14 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Актау ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 32-34 жары.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 32-34 жары.

    В Караганде облачно, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 14-16 тепла. По области местами ожидается гроза.

    В Кокшетау облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 11-13 тепла. В Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, туман.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днём 16-18 тепла. По области местами ожидается гроза.

    В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градус тепла, днём 28-30 тепла. По области местами пыльная буря.

    В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 18-20 тепла. По области местами ожидаются гроза, град.

    В Петропавловске облачно, дождь, гроза, ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 12-14 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 29-31 жары. В Алматинской области местами ожидается гроза.

    В Таразе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 33-35 жары. В горах Туркестанской области ожидается гроза, местами пыльная буря.

    В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 29-31 жары. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

    В Усть-Каменогорске облачно, дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 25-27 тепла. В Восточно-Казахстанской области днём местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах республики.


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