Гроза, град, сильная жара - синоптики о погоде 23 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23 июня днем в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

Днем 22 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 37 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

Днем в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 23-24 июня в Атырауской области ожидается очень сильная жара до 42 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 23 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Днем местами сохранится сильная жара 40 градусов. 23 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

23 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильный дождь, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 23 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

23-24 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде утром и днем 23 июня ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 23 июня ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

23 июня ожидается в: Киргизский Алатау: ночью местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 м/с. Западный Алтай: местами дождь, гроза. Днем местами град. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Тарбагатай: ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20, порывы 23 м/с.

23 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами град. Ветер южный, юго-западный днем местами 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем 23 июня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с. В Семее днем 23 июня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

23 июня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности. В Костанае 23 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с.

Днем 23 июня в Павлодарской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер западный с переходом на восточный, местами 15-20 м/с. В Павлодаре днем 23 июня ожидается сильный дождь, гроза, ветер западный с переходом на восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

23 июня в Северо-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 23 июня ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северный, северо-восточный днем 15-20, порывы 23 м/с.



